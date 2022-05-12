У Хабаровському краї РФ стався вибух у військовій частині: є загиблий та поранені

Вранці 12 травня у військовій частині, розташованій у селищі Тейсін Амурського району Хабаровського краю РФ, стався потужний вибух.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, інцидент стався на території військової частини у селищі Тейсін.

Під час розвантаження боєприпасів стався вибух пороху на складі з подальшим горінням.

Один військовослужбовець загинув на місці, ще вісім людей звернулися по медичну допомогу.

Причиною вибуху могло стати необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.

Зазначимо, країну-агресора постійно останніми днями переслідують невдачі. вибухи в Білгородській області, то обвал залізничного мосту у Курській області.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.