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У Хабаровському краї РФ стався вибух у військовій частині: є загиблий та поранені
Вранці 12 травня у військовій частині, розташованій у селищі Тейсін Амурського району Хабаровського краю РФ, стався потужний вибух.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За попередніми даними, інцидент стався на території військової частини у селищі Тейсін.
Під час розвантаження боєприпасів стався вибух пороху на складі з подальшим горінням.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Один військовослужбовець загинув на місці, ще вісім людей звернулися по медичну допомогу.
Причиною вибуху могло стати необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.
Зазначимо, країну-агресора постійно останніми днями переслідують невдачі. вибухи в Білгородській області, то обвал залізничного мосту у Курській області.
Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.