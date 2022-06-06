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Політика
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Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища

Курська область, війна в Україні, бойові дії, російська агресія, Роман Старовойт
Фото: Telegram-канал голови Курської області Романа Старовойта

Голова Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне, яке знаходиться близько до кордону з Україною.

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Про це Роман Старовойт повідомив у Telegram.

"Сьогодні рано вранці було знову обстріляно селище Тьоткіне в Глушківському районі. Удари завдавали по мосту і місцевих підприємствах", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, поранених та загиблих – немає. Основний удар був завданий по місцевому мосту, є пошкодження. Також сильно постраждав найближчий двоповерховий житловий будинок на 8 квартир та господарські прибудови поряд.

"У будинку посікло дах, повністю вибито скло. Згорів автомобіль. Є пошкодження на території цукрового заводу", - додав голова Курської області.

Фото 2 — Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища
Фото 3 — Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища
Фото 4 — Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища
Фото 5 — Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища
Фото 6 — Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища
Фото 7 — Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища
Фото 8 — Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що російська армія перекидає до прикордонних районів Брянської області додаткові підрозділи артилерії для провокаційних дій у населених пунктах Чернігівської області.

Автор:
Анастасія Дєдковська