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Голова Курської області заявив про обстріл прикордонного з Україною селища
Голова Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне, яке знаходиться близько до кордону з Україною.
Про це Роман Старовойт повідомив у Telegram.
"Сьогодні рано вранці було знову обстріляно селище Тьоткіне в Глушківському районі. Удари завдавали по мосту і місцевих підприємствах", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, поранених та загиблих – немає. Основний удар був завданий по місцевому мосту, є пошкодження. Також сильно постраждав найближчий двоповерховий житловий будинок на 8 квартир та господарські прибудови поряд.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У будинку посікло дах, повністю вибито скло. Згорів автомобіль. Є пошкодження на території цукрового заводу", - додав голова Курської області.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що російська армія перекидає до прикордонних районів Брянської області додаткові підрозділи артилерії для провокаційних дій у населених пунктах Чернігівської області.