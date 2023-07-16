Кличко прячет за президентскими амбициями свои мэрские провалы

Мэр Виталий Кличко достал, похоже, один из последних козырей из рукава – он будет разыгрывать карту своих президентских амбиций. Это нужно, чтобы максимально долго и надежно скрывать свои провалы в должности городского головы, а также объяснять критику за них политической конкуренцией и преследованием Банковой. Похоже, что противостояние выходит на финишную прямую и столичный городской голова понимает, что времени для ответа на накопившиеся вопросы у него становится все меньше.

Карту "президентских амбиций" Кличко вытащил - умышленно или случайно - в свежем интервью с Соней Кошкиной. На прямой вопрос, хочет ли он все еще быть президентом, городской голова не ответил "нет", растекшись традиционно общими фразами о том, что это тяжелый труд, "не привилегия, а большая ответственность", и что до окончания войны озвучивать свои планы не стоит.

Впрочем, по его словам, "если нужны будут мои знания, моя энергия, опыт для того чтобы сделать Украину европейской, я отдам все". В переводе это значит: да, мои амбиции никуда не делись.

На этом тема президентства могла бы быть закрыта, и на эти "очередные" слова вряд ли кто-то сильно обратил бы внимание. Впрочем, история имела продолжение. Когда журналистка спросила Кличко о его трех главных достижениях в должности мэра, он замялся, и, чтобы немного разговорить визави, Кошкина добавляет: "ну ты когда-нибудь перестанешь быть мэром, станешь президентом или нет...". В этом моменте Кличко будто схватился за спасательный круг и начал говорить не о достижениях (просто забыл заучить какие-то стандартные ответы?), а о том, что после таких вопросов на Банковой начинают раздражаться и тогда силовики приходят с обысками в мэрию. Интересно, что в предыдущей части Кличко также фактически обвинил Офис Президента и его главу Андрея Ермака в том, что он якобы скоординирует деятельность милиционеров для давления на мэрию.

Итак, составим пазл: теперь Кличко не просто "вечный кандидат в президенты" (это уже просто общее место), а "кандидат, который своими амбициями раздражает действующего президента настолько, что тот сам или через окружение - пытается его устранить". Очевидно, что это та "броня", надев которую Кличко собирается продержаться в кресле мэра по меньшей мере до очередных выборов в городской совет, а возможно даже попытается переизбраться на следующий срок.

Однако есть объективная реальность. Вопросы незаконных застроек, вопросы недостроенных мостов и путепроводов с многомиллиардным хищением, несооруженного метро, нереализованного проекта на Бортницкой станции аэрации, нерешенный вопрос транспортного коллапса, нехватка социальной и инженерной инфраструктуры в городе – никуда не исчезают.

Уголовные дела об участии руководства города в схемах вывода средств киевлян в чьи-то карманы, и соответственно обыски в главном здании КГГА и в многочисленных коммунальных предприятиях - тоже не берутся "с потолка". Их невозможно скрыть за спортивными успехами прошлых лет, невозможно "перебить" их показательным строительством или реконструкцией нескольких парков или скверов, невозможно спрятать за ширму из западных друзей и партнеров, которые видят только "международную" оболочку мэра-спортсмена в воюющей стране. Однако не видят бездарного мэра-хозяйственника, за хозяйничество которого город уже не держится кучи, и это еще острее чувствуется именно в воюющей стране.

Кличко уже пытался обвинить всех вокруг в преследованиях и "шквальной кампании по дискредитации", "разрушении самоуправления в столице". Однако киевляне, которые ежедневно пользуются услугами в этом городе, смотрят на многочисленные недострои, ездят в переполненном транспорте, не могут пристроить детей в садик или школу - понимают, что речь идет разве в одном значении - дискредитации звания и должности городского головы в столице.

Сейчас Кличко будет пытаться "продать" себя как единственного достойного/равного кандидата на президентских выборах. Однако это не будет желания действительно улучшить положение дел в стране, не будет продвижения какой-либо радикально новой и прорывной программы экономических реформ или плана по улучшению благосостояния людей. Единственной целью сказанных слов и совершенных действий будет создать образ политического мученика/изгнанника, которому "подрезали крылья на взлете". И при этом уйти с должности "гордо подняв голову". Однако так и не понес ответственности за то, во что он превратил самый большой и самый главный город страны. И вот этого как раз допустить нельзя.