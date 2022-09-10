Королеву Британии Елизавету похоронят 19 сентября в Вестминстерском аббатстве

Захоронение королевы Великобритании состоится 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Перед погребением ее тело будет четыре дня лежать в Вестминстер-холле, чтобы все желающие могли с ней попрощаться. Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи.

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Утром в понедельник, 19 сентября, закончатся похороны, и гроб будет доставлен процессией из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, где пройдет государственная панихида.

После государственного похорон гроб пройдет процессией от Вестминстерского аббатства до Арки Веллингтона. От Веллингтонской арки гроб отправится в Виндзор, а оказавшись там, государственный катафалк отправится процессией в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке долгой прогулкой. Затем в часовне Святого Георгия состоится торжественная служба.

Напомним, в Великобритании 8 сентября умерла на 97-м году жизни королева Елизавета II.

Она стала самым долгоправящим (более 70 лет на троне) и старейшим монархом в британской истории, самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире, а также самым долгоправящим монархом в мировой истории, сошедшим на престол во взрослом возрасте.

10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, официально провозгласивший королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.