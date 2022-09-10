Королеву Британії Елизавету поховають 19 вересня у Вестмінстерському абатстві

Поховання королеви Великої Британії відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Перед похованням її тіло чотири дні лежатиме у Вестмінстер-холі, щоб усі бажаючі могли з нею попрощатися. Про це повідомляє прес-служба королівської родини.

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Вранці у понеділок, 19 вересня, закінчиться похорон, і труна буде доставлена ​​процесією з Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства, де пройде державна панахида.

Після державного похорону труна пройде процесією від Вестмінстерського абатства до Арки Веллінгтона. Від Веллінгтонської арки труна вирушить у Віндзор, а опинившись там, державний катафалк вирушить процесією до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку довгою прогулянкою. Потім у каплиці Святого Георгія відбудеться урочиста служба.

Нагадаємо, у Великій Британії 8 вересня вересня померла на 97-му році життя королева Єлизавета II.

Вона стала найбільш довгоправлячим (понад 70 років на троні) і найстарішим монархом у британській історії, найбільш довгоправлячим і найстарішим главою держави у світі, а також найдовгоправлячим монархом у світовій історії, що зійшов на престол у дорослому віці.

10 вересня у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралась Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великої Британії старшого сина королеви Єлизавети ІІ Чарльза.