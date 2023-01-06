На Рождество россияне могут устроить теракты в храмах на оккупированных территориях, - Верещук

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что есть информация, что на православное Рождество, 7 января, россияне готовят теракты в храмах, находящихся на захваченных территориях.

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Об этом министр сообщила в Facebook 6 января.

"Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", — обратилась Верещук к верующим.

Накануне международное разведывательное сообщество InformNapalm также сообщило в Telegram, что 6-7 января РФ планирует устроить провокации и взорвать несколько православных храмов в Донецке и других населенных пунктах на оккупированных территориях.

Храмы уже могли заминировать и планируют взрывать во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

"Как указывает один из источников, на местах взрыва храмов в сюжетах для пропаганды россияне планируют снять обломки HIMARS, привезенные из других мест взрывов", - добавили в InformNapalm.

Планируемое время совпадает с тем, на которое россияне якобы объявили "перемирие". Советника главы Офиса Президента Михаил Подоляк уже отметил, что подобные заявления Москвы являются лицемерием.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории... Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе", - написал он в Twitter.