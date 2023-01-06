На Різдво росіяни можуть влаштувати теракти в храмах на окупованих територіях, — Верещук

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що є інформація, що на православне Різдво, 7 січня, росіяни готують теракти в храмах, що знаходяться на захоплених територіях.

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Про це міністр повідомила в Facebook 6 січня.

"Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", — звернулася Верещук до вірян.

Напередодні міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm також повідомила в Telegram, що 6-7 січня РФ планує влаштувати провокації та підірвати декілька православних храмів у Донецьку та в інших населених пунктах на окупованих територіях.

Храми могли вже замінувати і планують підривати під час святкової ранкової служби 7 січня, щоб зняти пропагандиські сюжети для внутрішньої російської аудиторії й таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації.

"Як вказує одне з джерел, на місцях підриву храмів в сюжетах для пропаганди росіяни планують зняти уламки HIMARS, привезені з інших місць вибухів", - додали в InformNapalm.

Запланований час збігається з тим, на який росіяни нібито оголосили "перемир'я". Радника голови Офісу Президента Михайло Подоляк вже зазначив, що подібні заяви Москви є лицемірством.

"Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території… Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі", - написав він в Twitter.