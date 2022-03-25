Над Донбассом ВСУ за день сбили 3 самолета ВВС РФ и 3 беспилотника

На Донецком и Луганском направлениях украинские бойцы в течение пятницы, 25 марта, отбили девять атак российских захватчиков и уничтожили значительное количество их боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

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Общие потери оккупантов составили около 170 человек. Кроме того, украинские военные уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три российских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

Напомним, в Офисе президента подтвердили, что в Чернобаевке Вооруженные силы Украины ликвидировали генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.

Российская армия продолжает стремиться занять аэродром под Херсоном, но ВСУ уже больше 10 раз нанесли успешные удары по Чернобаевке с последующей ликвидацией вражеской техники и личного состава ВС РФ.

В эти дни российская армия пытается штурмом взять Славутич – город-спутник Чернобыльской АЭС.

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