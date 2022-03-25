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Над Донбассом ВСУ за день сбили 3 самолета ВВС РФ и 3 беспилотника
На Донецком и Луганском направлениях украинские бойцы в течение пятницы, 25 марта, отбили девять атак российских захватчиков и уничтожили значительное количество их боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.
Общие потери оккупантов составили около 170 человек. Кроме того, украинские военные уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны сбили три российских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».
Напомним, в Офисе президента подтвердили, что в Чернобаевке Вооруженные силы Украины ликвидировали генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Рязанцева.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российская армия продолжает стремиться занять аэродром под Херсоном, но ВСУ уже больше 10 раз нанесли успешные удары по Чернобаевке с последующей ликвидацией вражеской техники и личного состава ВС РФ.
В эти дни российская армия пытается штурмом взять Славутич – город-спутник Чернобыльской АЭС.
Фото: ua.depositphotos.com