Над Донбасом ЗСУ за день збили 3 літаки ВПС РФ та 3 безпілотники

На Донецькому та Луганському напрямках українські бійці протягом п'ятниці, 25 березня, відбили дев'ять атак російських загарбників та знищили значну кількість їхньої бойової техніки. Про це повідомляє прес-служба Штабу ООС.

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Загальні втрати окупантів становили близько 170 осіб. Крім того, українські військові знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили три російські літаки і три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, в Офісі президента підтвердили, що в Чорнобаївці Збройні сили України ліквідували генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Рязанцева.

Російська армія продовжує прагнути зайняти аеродром під Херсоном, але ЗСУ вже більше 10 разів завдали успішних ударів по Чорнобаївці з подальшою ліквідацією ворожої техніки та особового складу ЗС РФ.

Цими днями російська армія намагається штурмом взяти Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС.

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