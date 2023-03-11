Почему нет доверия к санкционным спискам СНБО

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Несмотря на субботу, весь Facebook активно обсуждает ситуацию с санкциями СНБО против Париматч. Позволю себе несколько моментов, которые меня смущают во всей этой истории.

Во-первых, Париматч на моей памяти самая публичная компания на этом рынке. И если гипотетически допустить, что в Украине кто-то мог закрыть глаза на какие-то аспекты и разрешить использовать бренд в названии Чемпионата Украины по футболу, то поверить в то, что Париматч смог бы стать спонсором Челси и Ювентуса, если бы там были хоть какие-то намеки на недобросовестную репутацию, я не готов.

Что касается непосредственно работы в рф, то Париматч, если я не ошибаюсь, единственные на рынке, кто не просто собирал донаты на ЗСУ, но и отчитывался о результатах сборов. С российского рынка они ушли еще год назад. Да и всем же понятно, что если б не ушли, то после миллионов на ЗСУ им бы работать в рф точно не дали.

Третье, что меня смущает во всей этой истории с санкциями – это время. Пятница, вечер. Мой опыт говорит о том, что такое время выбирают в тех случаях, когда хотят не дать возможности публично защищаться, ведь выходные. Кстати, тему эту давно придумали наши правоохранители.

Собственно, сам факт того, что Париматч сразу вынесли ситуацию в публичную плоскость и пытаются создать резонанс, как по мне, подтверждает то, что они не хотят «порешать», они уверены в своей позиции и готовы защищать ее.

Но, при этом, во избежание кривотолков, хочу сразу отметить, что считаю санкции правильным и действенным инструментом в условиях военного времени. Просто хотелось бы, чтоб те, кто имеет доступ к списку санкций отказался от старой практики под шумок включать в список «лишних» людей и компании. С Пари это ж не первый случай, прецедентов было масса. И каждый из них дискредитирует саму концепцию санкций, потому что после каждой такой истории ты начинаешь все больше сомневаться в подобных списках и их объективности.

Я не знаю, какие были мотивы на этот раз: попытка заработать на «решении вопроса», попытка перераспределить рынок, убрав крупнейшего игрока или даже личная месть (всякое бывает), но знаю точно, это такие вещи не идут на пользу не государству в целом, ни власти в частности.