- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Под Николаевом войска РФ не хотят воевать, — глава Николаевской ОВГА Ким
Оккупанты находятся на границе Херсонской и Николаевской областей. Глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что будет согласовывать "зеленый коридор" для тех российских военных, которые не стреляли.
Он решил согласовать "зеленый коридор" для тех военных, которые не стреляли.
"Завтра выставлю телефон "горячей линии" для русских солдат, которые не стреляли в мирное население". - отметил Ким.
По его словам, это не касается артиллеристов и ракетчиков, так как они обстреливали мирных жителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Вооруженные силы Украины во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области ликвидировали командира полка оккупантов полковника Захарова.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.