Под Николаевом войска РФ не хотят воевать, — глава Николаевской ОВГА Ким

Оккупанты находятся на границе Херсонской и Николаевской областей. Глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что будет согласовывать "зеленый коридор" для тех российских военных, которые не стреляли.

"Они нападать не хотят, они считают, что их обманули, но и назад вернуться не могут. Потому что сказали, что их будут расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с селами стоят, и ни туда и ни сюда", — сказал Ким.

Он решил согласовать "зеленый коридор" для тех военных, которые не стреляли.

"Завтра выставлю телефон "горячей линии" для русских солдат, которые не стреляли в мирное население". - отметил Ким.

По его словам, это не касается артиллеристов и ракетчиков, так как они обстреливали мирных жителей.

Напомним, Вооруженные силы Украины во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области ликвидировали командира полка оккупантов полковника Захарова.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.