- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Під Миколаєвом війська РФ не хочуть воювати, - голова Миколаївської ОВДА Кім.
Окупанти перебувають на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім заявив, що узгоджуватиме "зелений коридор" для тих російських військових, які не стріляли.
Він вирішив узгодити "зелений коридор" для тих військових, які не стріляли.
"Завтра виставлю телефон "гарячої лінії" для російських солдатів, які не стріляли у мирне населення". – зазначив Кім.
За його словами, це не стосується артилеристів та ракетників, оскільки вони обстрілювали мирних жителів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Збройні сили України під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області ліквідували командира полку окупантів полковника Захарова.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.