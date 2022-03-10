Під Миколаєвом війська РФ не хочуть воювати, - голова Миколаївської ОВДА Кім.

Окупанти перебувають на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім заявив, що узгоджуватиме "зелений коридор" для тих російських військових, які не стріляли.

"Вони нападати не хочуть, вони вважають, що їх обдурили, але й назад повернутися не можуть. Тому що сказали, що їх розстрілюватимуть при відступі. І вони по селах, поряд із селами стоять, і ні туди, ні сюди", — сказав Кім.

Він вирішив узгодити "зелений коридор" для тих військових, які не стріляли.

"Завтра виставлю телефон "гарячої лінії" для російських солдатів, які не стріляли у мирне населення". – зазначив Кім.

За його словами, це не стосується артилеристів та ракетників, оскільки вони обстрілювали мирних жителів.

Нагадаємо, Збройні сили України під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області ліквідували командира полку окупантів полковника Захарова.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.