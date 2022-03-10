Кулеба та Лавров провели перші переговори після початку війни: сторони не змогли досягти рішення про припинення вогню

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Міністри провели два окремі брифінги після переговорів. Кулеба назвав розмову важкою.

Глава МЗС України наголосив, що їхав на зустріч із двома головними цілями. По-перше, він хотів домовитися про створення реального "зеленого" коридору для мешканців Маріуполя. Місто на межі гуманітарної катастрофи. При цьому російські окупанти постійно зривають евакуацію мирних жителів і не дають колонам із продовольством зайти до міста.

При цьому сторони не змогли досягти рішення про припинення вогню і, мабуть, з інших питань немає домовленості.

Лавров повідомив Кулебі, що для припинення вогню потрібно виконувати умови РФ, але Україна не згодна здаватися, наголосив глава українського МЗС.

"Сьогодні я почув, що припинення вогню прив'язане РФ до виконання вимог, пред'явлених Путіним до України. Україна не здалася, не здається і не здасться", — сказав Кулеба.

"Сподіваюся, сьогоднішній формат продовжиться і Росія не поширюватиме пропагандистські штампи та наративи про Україну", — підсумував Кулеба.

Що сказав Лавров після переговорів із Кулебою

Глава МЗС РФ заявив, що "Росія вимагатиме відповіді, як можна пояснити біологічну діяльність США в Україні".

При цьому РФ не має жодного доказу навіть про плани американських партнерів вести таку діяльність. Українська сторона також заперечувала такі заяви Росії.

Лавров підтвердив, що під час переговорів сторони обговорювали гуманітарні коридори, але не повідомив про будь-які конкретні рішення.

"Росія не хоче відмовити українському народу у безпеці та готова обговорювати гарантії державі разом із гарантіями безпеки Європі та РФ", — додав міністр закордонних справ Росії.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори глави РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. За його словами, це питання обговорювали глави МЗС Сергій Лавров та Дмитро Кулеба. При цьому невідомо, чого дійшли за підсумками переговорів у цьому питанні.