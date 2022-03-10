Кулеба и Лавров провели первые переговоры после начала войны: стороны не смогли достичь решения о прекращении огня

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры провели два раздельных брифинга после переговоров. Кулеба назвал разговор тяжелым.

Глава МИД Украины подчеркнул, что ехал на встречу с двумя главными целями. Во-первых, он хотел договориться о создании реального "зеленого" коридора для жителей Мариуполя. Город на грани гуманитарной катастрофы. При этом российские оккупанты постоянно срывают эвакуацию мирных жителей и не дают колоннам с продовольствием зайти в город.

При этом стороны не смогли достичь решения о прекращении огня и, видимо, по другим вопросам тоже нет договоренности.

Лавров сообщил Кулебе, что для прекращения огня нужно выполнять условия РФ, но Украина не согласна сдаваться, подчеркнул глава украинского МИД.

"Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано РФ к выполнению требований, предъявленных Путиным к Украине. Украина не сдалась, не сдается и не сдастся", — сказал Кулеба.

"Надеюсь, сегодняшний формат продолжится и Россия не будет распространять пропагандистские штампы и нарративы об Украине", — подытожил Кулеба.

Что сказал Лавров после переговоров с Кулебой

Глава МИД РФ заявил, что "Россия потребует ответа, как можно объяснить биологическую деятельность США в Украине".

При этом у РФ нет ни единого доказательства даже о планах американских партнеров вести такую деятельность. Украинская сторона также опровергала такие заявления России.

Лавров подтвердил, что в ходе переговоров стороны обсуждали гуманитарные коридоры, но не сообщил о каких-либо конкретных решениях.

"Россия не хочет отказать украинскому народу в безопасности и готова обсуждать гарантии государству вместе с гарантиями безопасности Европе и РФ", — добавил министр иностранных дел России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах главы РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, этот вопрос обсуждали главы МИД Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. При этом неизвестно, к чему пришли по итогам переговоров в этом вопросе.