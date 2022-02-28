Потери оккупантов превысили 5 тысяч человек

С начала вторжения в Украину российские войска понесли значительные потери личного состава и техники. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

По состоянию на 6:00 28 февраля украинские бойцы уничтожили по 29 самолетов и вертолетов противника, 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 артиллерийских орудий, 1 ЗРК БУК, 21 ракетный комплекс "Град", 3 беспилотника, 2 катера, 5 средств ПВО и 291 единицу автомобильной техники

Потери личного состава войск РФ ориентировочно составляют 5300 человек.

В пресс-службе сообщают, что данные могут уточняться, так как крайне сложно получать информацию непосредственно после боя.

Напомним, войска РФ нанесли удары сразу на нескольких направлениях, но не смогли овладеть ни одним областным центром. Однако во многих городах напряженная ситуация. Так, комендантский час в Харькове и области начнется в три часа дня и продлится до шести утра вторника. Причина этого — большое количество диверсионных групп, которые проникли в город.

В направлении Киева российские войска пытаются возобновить наступление с севера путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе Демидова.