Втрати окупантів перевищили 5 тисяч

З початку вторгнення в Україну російські війська зазнали значних втрат особового складу та техніки. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗС України.

Станом на 6:00 28 лютого українські бійці знищили по 29 літаків і вертольотів противника, 191 танк, 816 бойових броньованих машин, 74 артилерійські гармати, 1 ЗРК БУК, 21 ракетний комплекс "Град", 3 безпілотники, 2 катера та 291 одиницю автомобільної техніки.

Втрати особового складу військ РФ орієнтовно становлять 5300 чоловік.

У прес-службі повідомляють, що дані можуть уточнюватись, оскільки вкрай складно отримувати інформацію безпосередньо після бою.

Нагадаємо, війська РФ завдали ударів відразу на кількох напрямках, але не змогли опанувати жодного обласного центру. Однак у багатьох містах є напружена ситуація. Так, комендантська година у Харкові та області розпочнеться о третій годині дня і триватиме до шостої ранку вівторка. Причиною цього є велика кількість диверсійних груп, які проникли до міста.

У напрямку Києва російські війська намагаються відновити наступ із півночі шляхом наведення понтонної переправи через Ірпінь у районі Демидова.