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Ракетный удар по Малину: один человек погиб, четверо ранены

Ракетный удар, Малин, Житомирская область, война с Россией
Фото: В результате ракетного удара по Малину погиб один человек

В результате ракетного удара по Малину Житомирской области, который нанесла армия Российской Федерации 20 мая, погиб работник "Укрзализныци".  

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Об этом сообщил городской глава Малина Александр Ситайло.  

По его словам, в результате вражеской атаки повреждено около 150 домов.  

"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов - один из них многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, имеем одного погибшего - это работник" Укрзализныци". Также есть четверо раненых - трое работников УЗ и один житель Малина", - рассказал Ситайло.  

Также он отметил, все раненые госпитализированы, они получают необходимую медицинскую помощь. Кроме этого, специалисты возобновляют электроснабжение в микрорайоне, где был нанесен ракетный удар. Полностью электроснабжение планируется возобновить 23 мая в первой половине дня.  

Напомним, войска Российской Федерации 20 мая нанесли ракетный удар по Малинской городской территориальной громаде Житомирской области. По территории области было выпущено 3 ракеты. 5 домов, которые попали под удар,  теперь непригодны для жизни.

Автор:
Анастасия Дедковская