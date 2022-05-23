Ракетный удар по Малину: один человек погиб, четверо ранены

В результате ракетного удара по Малину Житомирской области, который нанесла армия Российской Федерации 20 мая, погиб работник "Укрзализныци".

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Об этом сообщил городской глава Малина Александр Ситайло.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждено около 150 домов.

"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов - один из них многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, имеем одного погибшего - это работник" Укрзализныци". Также есть четверо раненых - трое работников УЗ и один житель Малина", - рассказал Ситайло.

Также он отметил, все раненые госпитализированы, они получают необходимую медицинскую помощь. Кроме этого, специалисты возобновляют электроснабжение в микрорайоне, где был нанесен ракетный удар. Полностью электроснабжение планируется возобновить 23 мая в первой половине дня.

Напомним, войска Российской Федерации 20 мая нанесли ракетный удар по Малинской городской территориальной громаде Житомирской области. По территории области было выпущено 3 ракеты. 5 домов, которые попали под удар, теперь непригодны для жизни.