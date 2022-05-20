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Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области
В Житомирской области с начала мая военные и коммунальщики начали устанавливать бетонные блоки. До этого украинские защитники существенно укрепили свои позиции на границе.
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Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
"Второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 февраля. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки", – подчеркнул мэр.
То есть в Житомирской области приняли все необходимые меры, чтобы не допустить вторжения оккупантов, как они это смогли сделать 24 февраля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Украинские войска освободили Житомирскую область от оккупантов в начале апреля. Россияне ушли из северной части области, бросая технику и минируя дороги.