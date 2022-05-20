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Россия нанесла ракетный удар по Житомирской области – повреждены почти 100 домов
Войска Российской Федерации 20 мая нанесли ракетный удар по Малинской городской территориальной громаде Житомирской области. В результате удара повреждены почти 100 домов.
Об этом сообщил мэр Александр Ситайло.
"По территории нашей громады РФ в очередной раз нанесла ракетный удар. Поврежден объект инфрасруктуры и около 100 домов. Жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых", - рассказал Ситайло.
В эфире телемарафона глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что по территории области было выпущено 3 ракеты. 5 домов, которые попали под удар, теперь непригодны для жизни.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В сети публикуют последствия удара по Житомирской области.
Напомним, утром 20 мая жители и гости Киева также слышали взрывы. Выяснилось, что сработали силы противовоздушной обороны.