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Росія завдала ракетного удару по Житомирській області – пошкоджено майже 100 будинків
Війська Російської Федерації 20 травня завдали ракетного удару по Малинській міській територіальній громаді Житомирської області. Внаслідок удару пошкоджено майже 100 будинків.
Про це повідомив мер Олександр Ситайло.
"По території нашої громади РФ в черговий раз завдала ракетного удару. Пошкоджено об'єкт інфрасруктури та близько 100 будинків. Жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених", - розповів Сітайло.
В ефірі телемарафону голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що по території області було випущено 3 ракети. 5 будинків, які потрапили під удар, наразі непридатні для життя.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У мережі публікують наслідки удару по Житомирській області.
Нагадаємо, вранці 20 травня мешканці та гості Києва також чули вибухи. З'ясувалося, що спрацювали сили протиповітряної оборони.