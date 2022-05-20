Росія завдала ракетного удару по Житомирській області – пошкоджено майже 100 будинків

Війська Російської Федерації 20 травня завдали ракетного удару по Малинській міській територіальній громаді Житомирської області. Внаслідок удару пошкоджено майже 100 будинків.

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Про це повідомив мер Олександр Ситайло.

"По території нашої громади РФ в черговий раз завдала ракетного удару. Пошкоджено об'єкт інфрасруктури та близько 100 будинків. Жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених", - розповів Сітайло.

В ефірі телемарафону голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що по території області було випущено 3 ракети. 5 будинків, які потрапили під удар, наразі непридатні для життя.

У мережі публікують наслідки удару по Житомирській області.

Нагадаємо, вранці 20 травня мешканці та гості Києва також чули вибухи. З'ясувалося, що спрацювали сили протиповітряної оборони.