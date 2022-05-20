Вибухи у Києві: у КМДА розповіли, що сталося у столиці

Вранці 20 травня мешканці та гості Києва чули вибухи. З'ясувалося, що спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

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"Поки в місті жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано, спрацювали справді сили протиповітряної оборони. Зараз у місті все більш-менш спокійно", - сказав він.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столиця отримала додаткову протиповітряну оборону стандарту НАТО, яка ще ефективніше захищатиме повітряний простір міста.

Водночас він наголошував, що гарантувати безпеку кожного мешканця Києва, на жаль, міська влада сьогодні не може. Кожен куточок України, кожне місто та селище знаходяться під загрозою, доки Росія продовжує варварську війну проти нашої країни.