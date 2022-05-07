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Київ може незабаром отримати системи ППО стандарту НАТО, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко очікує, що найближчими днями столиця отримає додаткову протиповітряну оборону стандарту НАТО, яка ще ефективніше захищатиме повітряний простір міста.
Про це Кличко заявив у інтерв'ю "НВ".
Він зазначив, що зараз у Києві зберігається загроза ракетного удару.
"Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, бо будь-якої хвилини будь-яка будівля нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляна", — звернувся мер до киянів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, ракетний удар росіян по столиці України 28 квітня призвів до того, що, за попередніми даними, постраждали 10 людей. Через обстріл загорівся 25-поверховий житловий будинок, у якому частково зруйновано два нижні поверхи.
Крім того, внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гіріч, повідомив її колега Олександр Демченко.