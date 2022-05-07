Київ може незабаром отримати системи ППО стандарту НАТО, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко очікує, що найближчими днями столиця отримає додаткову протиповітряну оборону стандарту НАТО, яка ще ефективніше захищатиме повітряний простір міста.

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Про це Кличко заявив у інтерв'ю "НВ".

Він зазначив, що зараз у Києві зберігається загроза ракетного удару.

"Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, бо будь-якої хвилини будь-яка будівля нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляна", — звернувся мер до киянів.

Нагадаємо, ракетний удар росіян по столиці України 28 квітня призвів до того, що, за попередніми даними, постраждали 10 людей. Через обстріл загорівся 25-поверховий житловий будинок, у якому частково зруйновано два нижні поверхи.

Крім того, внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гіріч, повідомив її колега Олександр Демченко.