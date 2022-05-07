Киев может вскоре получить системы ПВО стандарта НАТО, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко ожидает, что в ближайшие дни столица получит дополнительную противовоздушную оборону стандарта НАТО, которая еще более эффективно будет защищать воздушное пространство города.

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Об этом Кличко заявил в интервью "НВ".

Он отметил, что в настоящее время в Киеве сохраняется угроза ракетного удара.

"Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно", — обратился мэр к киевлянам.

Напомним, ракетный удар россиян по столице Украины 28 апреля привел к тому, что, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Из-за обстрела загорелся 25-этажный жилой дом, в котором частично разрушено два нижних этажа.

Кроме того, в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич, сообщил ее коллега Александр Демченко.