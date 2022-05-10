У Києві внаслідок російської агресії пошкоджено 390 будівель, - Кличко

Внаслідок військової агресії Російської Федерації в Києві пошкоджені загалом 390 будівель, із них 222 – багатоквартирні будинки.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок військової агресії Росії в столиці України пошкоджені загалом 390 будівель. Із них 222 – багатоквартирні будинки. Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Аби люди могли швидше повернутися у свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро", - наголосив Віталій Кличко.

Зокрема, у місті також від обстрілів та бомбардувань пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

"Усього орієнтовна вартість на відновлення всіх будівель у столиці складатиме понад 70 млн євро. І про це зокрема ми сьогодні говорили під час онлайн спілкування з представниками ЄБРР, які готові нам допомагати в цьому", - підсумував мер столиці.

Нагадаємо, у Києві планують відновити пошкоджені будівлі шкіл та дитячих садочків до 1 вересня, щоб розпочати повноцінну роботу всіх закладів із самого початку навчального року, якщо дозволятиме ситуація з безпекою у столиці та в країні загалом.