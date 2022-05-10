В Киеве в результате российской агрессии повреждены 390 зданий, - Кличко

В результате военной агрессии Российской Федерации в Киеве повреждены в общей сложности 390 зданий, из них 222 – многоквартирные дома.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В результате военной агрессии России в столице Украины повреждены в общей сложности 390 зданий. Из них 222 – многоквартирные дома. Мы уже определили 20 домов, где надо в первую очередь начать восстановительные работы. Чтобы люди могли быстрее вернуться в свои дома. Приблизительная стоимость этих работ составит 5,8 млн евро", - отметил Виталий Кличко.

В частности, в городе также от обстрелов и бомбардировок повреждены 75 учебных заведений, из которых 30 – дошкольные, 17 заведений здравоохранения, 11 заведений культуры.

"Всего ориентировочная стоимость на восстановление всех зданий в столице будет составлять более 70 млн евро. И об этом, в частности, мы сегодня говорили во время онлайн общения с представителями ЕБРР, которые готовы нам помогать в этом", - подытожил мэр столицы.

Напомним, в Киеве планируют восстановить поврежденные здания школ и детских садов до 1 сентября, чтобы начать полноценную работу всех заведений с самого начала учебного года, если будет разрешаться ситуация с безопасностью в столице и стране в целом.