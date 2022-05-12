"У будь-яку секунду": Кличко розповів, чи може Росія знову атакувати Київ

Гарантувати безпеку кожного мешканця Києва, на жаль, міська влада сьогодні не може. Кожен куточок України, кожне місто та селище знаходяться під загрозою, доки Росія продовжує варварську війну проти нашої країни.

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Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю CNN.

Він закликав людей бути обережними.

Кличко вважає, що Київ, як і раніше, є "головною метою" Росії, а російські атаки можуть відбутися "у будь-яку секунду". При цьому він не відкидає можливості застосування Путіним проти Києва тактичної ядерної зброї.

"Безпека зараз головний пріоритет... Так, звичайно, ми хвилюємось, і ми сподіваємося, що наші воїни захищають нас, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити... Як мер Києва я говорю будь-кому: "Вибачте, це ваш особистий ризик, але ми не можемо дати вам гарантії, поки в країні війна". Ми не можемо дати гарантії жодному українцю", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, що до Києва на третій місяць з початку російського вторгнення повернулися близько 2,5 млн жителів. Це майже дві третини населення столиці від довоєнного часу.