"В любую секунду": Кличко рассказал, может ли Россия снова атаковать Киев

Гарантировать безопасность каждого жителя Киева, к сожалению, городские власти сегодня не могут. Каждый уголок Украины, каждый город и поселок находятся под угрозой, пока Россия продолжает варварскую войну против нашей страны.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN.

Он призвал людей быть осторожными.

Кличко считает, что Киев по-прежнему является "главной целью" России, а российские атаки могут произойти "в любую секунду". При этом он не исключает возможности применения Путиным против Киева тактического ядерного оружия.

"Безопасность сейчас главный приоритет... Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши воины защищают нас, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить... Как мэр Киева я говорю любому: "Извините, это ваш личный риск, но мы не можем дать вам гарантии, пока в стране война". Мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", - сказал Кличко.

Напомним, ранее Кличко рассказал, что в Киев на третий месяц с начала российского вторжения вернулись около 2,5 млн жителей. Это почти две трети населения столицы от довоенного времени.