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"В любую секунду": Кличко рассказал, может ли Россия снова атаковать Киев
Гарантировать безопасность каждого жителя Киева, к сожалению, городские власти сегодня не могут. Каждый уголок Украины, каждый город и поселок находятся под угрозой, пока Россия продолжает варварскую войну против нашей страны.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN.
Он призвал людей быть осторожными.
Кличко считает, что Киев по-прежнему является "главной целью" России, а российские атаки могут произойти "в любую секунду". При этом он не исключает возможности применения Путиным против Киева тактического ядерного оружия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Безопасность сейчас главный приоритет... Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши воины защищают нас, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить... Как мэр Киева я говорю любому: "Извините, это ваш личный риск, но мы не можем дать вам гарантии, пока в стране война". Мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", - сказал Кличко.
Напомним, ранее Кличко рассказал, что в Киев на третий месяц с начала российского вторжения вернулись около 2,5 млн жителей. Это почти две трети населения столицы от довоенного времени.