Взрывы в Киеве: в КГГА рассказали, что произошло в столице

Утром 20 мая жители и гости Киева слышали взрывы. Выяснилось, что сработали силы противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

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"Пока в городе никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, сработали действительно силы противовоздушной обороны. Сейчас в городе все более-менее спокойно", – сказал он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столица получила дополнительную противовоздушную оборону стандарта НАТО, которая еще более эффективно будет защищать воздушное пространство города.

В то же время он подчеркивал, что гарантировать безопасность каждого жителя Киева, к сожалению, городские власти сегодня не могут. Каждый уголок Украины, каждый город и поселок находятся под угрозой, пока Россия продолжает варварскую войну против нашей страны.

Фото: ua.depositphotos.com