Ракетний удар по Малину: одна людина загинула, четверо поранено

Внаслідок ракетного удару по Малину Житомирської області, який завдала армія Російської Федерації 20 травня, загинув працівник "Укрзалізниці".

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Про це повідомив міський голова Маліна Олександр Сітайло.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено близько 150 будинків.

"Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків - один з них багатоквартирний, ряд магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, маємо одного загиблого - це працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників УЗ та один житель Малина", - розповів Сітайло.

Також він зазначив, що всіх поранених госпіталізовано, вони отримують необхідну медичну допомогу. Крім цього, фахівці відновлюють електропостачання у мікрорайоні, де було завдано ракетного удару. Повністю електропостачання планується відновити 23 травня першої половини дня.

Нагадаємо, війська Російської Федерації 20 травня завдали ракетного удару по Малінській міській територіальній громаді Житомирської області. По території області було випущено 3 ракети. 5 будинків, які потрапили під удар, наразі непридатні для життя.