Разведка Британии назвала главную проблему Путина накануне президентских выборов в РФ

Большие расходы на войну в Украине привели к массовым отключениям отопления и электричества на территории страны-агрессора России зимой. Это стало главной проблемой российского диктатора Владимира Путина перед предстоящими выборами.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что за последние месяцы в 16 населенных пунктах по всей России произошли сбои в работе системы отопления и электроснабжения.

"Эти поломки при температурах ниже нуля являются расширением существующей проблемы, которая беспокоит российские города и села десятилетиями, но, вероятно, стала острее из-за военной политики России", - отметили в разведке Британии.

Там добавили, что для России всегда в приоритете были военные расходы, а не инвестиции в общественную инфраструктуру.

Особенно острой эта проблема стала после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В то же время российские власти переложили бремя проблем и финансирование критической инфраструктуры на местные власти, что, вероятно, привело к еще большему уменьшению затрат на техническое обслуживание.

Кроме того, мобилизация привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров и сантехников.

"Путин попросил министра чрезвычайных ситуаций, Александра Куренкова, обеспечить поставки отопления и электроэнергии россиянам. Вероятно, это ключевая проблема для Путина перед предстоящими президентскими выборами в России", - считают в разведке Британии.

Треть всех расходов бюджета РФ уйдет на войну

Война, развязанная страной-агрессором РФ, негативно влияет на российскую экономику. Рубль обесценивается, а инфляция ускоряется. Поскольку РФ увеличивает расходы на оборону, риск перегрева российской экономики остается достаточно высоким.

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Расходы на армию и ВПК составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.

На оборону потратят 10,775 трлн. рублей (120 млрд долларов). Это на 70% больше, чем в 2023, и втрое выше показателей довоенного 2021 года.

Доля военных расходов в бюджете 2024 достигнет 29,5%. В 2023 году это было 19%, а в прошлом 17%.

Кроме того, 3,338 трлн рублей Россия потратит по статье "национальная безопасность" (бюджет МВД, Росгвардии, спецслужб). Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.

Но на рекордном уровне останется финансирование государственной пропаганды – 121,3 млрд. рублей.

Чтобы свести концы с концами, правительство пустит «под нож» расходы на поддержку национальной экономики: они снизятся с 4,125 до 3,889 трлн рублей.