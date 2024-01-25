- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Разведка Британии назвала главную проблему Путина накануне президентских выборов в РФ
Большие расходы на войну в Украине привели к массовым отключениям отопления и электричества на территории страны-агрессора России зимой. Это стало главной проблемой российского диктатора Владимира Путина перед предстоящими выборами.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что за последние месяцы в 16 населенных пунктах по всей России произошли сбои в работе системы отопления и электроснабжения.
"Эти поломки при температурах ниже нуля являются расширением существующей проблемы, которая беспокоит российские города и села десятилетиями, но, вероятно, стала острее из-за военной политики России", - отметили в разведке Британии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Там добавили, что для России всегда в приоритете были военные расходы, а не инвестиции в общественную инфраструктуру.
Особенно острой эта проблема стала после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
В то же время российские власти переложили бремя проблем и финансирование критической инфраструктуры на местные власти, что, вероятно, привело к еще большему уменьшению затрат на техническое обслуживание.
Кроме того, мобилизация привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров и сантехников.
"Путин попросил министра чрезвычайных ситуаций, Александра Куренкова, обеспечить поставки отопления и электроэнергии россиянам. Вероятно, это ключевая проблема для Путина перед предстоящими президентскими выборами в России", - считают в разведке Британии.
Треть всех расходов бюджета РФ уйдет на войну
Война, развязанная страной-агрессором РФ, негативно влияет на российскую экономику. Рубль обесценивается, а инфляция ускоряется. Поскольку РФ увеличивает расходы на оборону, риск перегрева российской экономики остается достаточно высоким.
Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Расходы на армию и ВПК составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.
На оборону потратят 10,775 трлн. рублей (120 млрд долларов). Это на 70% больше, чем в 2023, и втрое выше показателей довоенного 2021 года.
Доля военных расходов в бюджете 2024 достигнет 29,5%. В 2023 году это было 19%, а в прошлом 17%.
Кроме того, 3,338 трлн рублей Россия потратит по статье "национальная безопасность" (бюджет МВД, Росгвардии, спецслужб). Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.
При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.
Но на рекордном уровне останется финансирование государственной пропаганды – 121,3 млрд. рублей.
Чтобы свести концы с концами, правительство пустит «под нож» расходы на поддержку национальной экономики: они снизятся с 4,125 до 3,889 трлн рублей.