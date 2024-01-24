У россиян будут отбирать имущество за критику войны, - разведка Британии

В Государственной думе РФ обсуждают законопроект об аресте финансовых активов, в том числе имущества, у россиян, открыто критикующих армию страны-агрессора РФ и войну в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что за последние месяцы в РФ были осуждены за критику войны несколько российских культурных деятелей.

В британской разведке напоминают, что в 2022 году российский диктатор Владимир Путин подписал изменения в закон об иностранных агентах 2012 года, широко использовавшийся для репрессий против противников режима.

По данным разведки Британии, по состоянию на 3 ноября 2023 г. общий список "иностранных агентов" в РФ составлял 707 человек.

В "иностранные агенты" включают независимые российские новостные агентства и правозащитные организации, многие из которых были вынуждены действовать вне России.

"Очень вероятно, что этот закон направлен на сдерживание и подавление антивоенной оппозиции. Законопроект в сочетании с мерами по отношению к иностранным агентам имеет целью ограничить критику войны", - подчеркивают в разведке Британии.

Кремль подавляет антивоенные настроения среди россиян

В России власти успешно используют определение "иностранного агента" как инструмент для манипулирования общественным мнением для продвижения антизападных и кремлевских нарративов.

Осенью Центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса россиян по отношению к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".

Так, 61% опрошенных считают их "изменниками", которые "распространяют ложь" о России.