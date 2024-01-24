У росіян будуть відбирати майно за критику війни, - розвідка Британії

У Державній думі РФ обговорюють законопроєкт про арешт фінансових активів, у тому числі майна, у росіян, які відкрито критикують армію країни-агресора РФ та війну в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що за останні місяці в РФ було засуджено за критику війни кілька російських культурних діячів .

У британській розвідці зауважують, що 2022 року російській диктатор Володимир Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму.

За даними розвідки Британії, станом на 3 листопада 2023 року загальний список "іноземних агентів" в РФ складав 707 осіб.

У "іноземні агенти" включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

"Дуже ймовірно, що цей закон спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Законопроєкт у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів має на меті обмежити критику війни", - підкреслюють у розвідці Британії.

Кремль придушує антивоєнні настрої серед росіян

У Росії влада успішно використовує визначення “іноземного агента” як інструмент для маніпулювання громадською думкою для просування антизахідних і кремлівських наративів.

Восени Центр вивчення громадської думки оприлюднив результати опитування росіян щодо ставлення до людей та організацій, зареєстрованих як "іноземні агенти".

Так, 61% опитаних вважають їх “зрадниками”, які “поширюють брехню” про Росію.