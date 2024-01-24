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У росіян будуть відбирати майно за критику війни, - розвідка Британії
У Державній думі РФ обговорюють законопроєкт про арешт фінансових активів, у тому числі майна, у росіян, які відкрито критикують армію країни-агресора РФ та війну в Україні.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
Зазначається, що за останні місяці в РФ було засуджено за критику війни кілька російських культурних діячів .
У британській розвідці зауважують, що 2022 року російській диктатор Володимир Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За даними розвідки Британії, станом на 3 листопада 2023 року загальний список "іноземних агентів" в РФ складав 707 осіб.
У "іноземні агенти" включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.
"Дуже ймовірно, що цей закон спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Законопроєкт у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів має на меті обмежити критику війни", - підкреслюють у розвідці Британії.
Кремль придушує антивоєнні настрої серед росіян
У Росії влада успішно використовує визначення “іноземного агента” як інструмент для маніпулювання громадською думкою для просування антизахідних і кремлівських наративів.
Восени Центр вивчення громадської думки оприлюднив результати опитування росіян щодо ставлення до людей та організацій, зареєстрованих як "іноземні агенти".
Так, 61% опитаних вважають їх “зрадниками”, які “поширюють брехню” про Росію.