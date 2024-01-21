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Наступ РФ: втрати окупантів у техніці та живій силі значно зросли, - розвідка Британії
За останні два тижні армія країни-агресора РФ збільшила активність своїх наступів на всіх напрямках фронту в Україні. Це призвело до збільшення втрат у техніці та живій силі.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
У відомстві, посилаючись на дані українського Генштабу, зауважують, що 19 січня російські обстріли на лінії фронту зросли на 27% порівняно з попередньою добу.
Так, окупанти завдали 81 авіаудар і здійснили 45 ракетних обстрілів по позиціях Сил оборони.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також порівняння з періодом з 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами підтверджують значне зростання кількості обстрілів.
Крім того, розвідка Британії зазначає, що за останні п'ять днів кількість втрат російської військової техніки зросла на 88%, а кількість знищених танків РФ - на 95%.
Водночас кількість втрат серед особового складу окупаційної російської армії за той самий період також зросла на 15%.
"Ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів", - підкреслюють у розвідці Британії.
Там додають, що ключовим фактором, який сприяє активності наступальних операцій РФ, ймовірно, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.
За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.
ЗСУ за добу ліквідували 760 окупантів
Як інформує Генеральний штаб ЗСУ втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже 376 тисяч військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 376 030 (+760) осіб.
- танків ‒ 6181 (+10) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11 466 (+11) од.
- артилерійських систем – 8875 (+7) од.
- РСЗВ – 968 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 655 (+1) од.
- літаків – 331 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2) од.
- крилатих ракет ‒ 1818 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
- підводних човнів - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 862 (+14) од.
- спеціальної техніки ‒ 1392 (+3) од.