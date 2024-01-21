Наступ РФ: втрати окупантів у техніці та живій силі значно зросли, - розвідка Британії

За останні два тижні армія країни-агресора РФ збільшила активність своїх наступів на всіх напрямках фронту в Україні. Це призвело до збільшення втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві, посилаючись на дані українського Генштабу, зауважують, що 19 січня російські обстріли на лінії фронту зросли на 27% порівняно з попередньою добу.

Так, окупанти завдали 81 авіаудар і здійснили 45 ракетних обстрілів по позиціях Сил оборони.

Також порівняння з періодом з 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами підтверджують значне зростання кількості обстрілів.

Крім того, розвідка Британії зазначає, що за останні п'ять днів кількість втрат російської військової техніки зросла на 88%, а кількість знищених танків РФ - на 95%.

Водночас кількість втрат серед особового складу окупаційної російської армії за той самий період також зросла на 15%.

"Ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів", - підкреслюють у розвідці Британії.

Там додають, що ключовим фактором, який сприяє активності наступальних операцій РФ, ймовірно, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.

ЗСУ за добу ліквідували 760 окупантів

Як інформує Генеральний штаб ЗСУ втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже 376 тисяч військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно становлять: