Окупанти не можуть витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра, - розвідка Британії

Збройні сили України зберігають присутність на лівому березі Дніпра і продовжують відбивати атаки російських окупантів, незважаючи на проблеми з логістикою.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що 16 січня 2024 року представник Південних сил оборони України повідомив, що матеріально-технічне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

"Угруповання російських військ не досягло успіху в усіх своїх спробах витіснити ЗСУ, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в співвідношенні сил на цій ділянці фронту", - зауважили у розвідці Британії.

Там додають, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості.

На думку британської розвідки, пріоритетним оперативним завданням для армії РФ залишається витіснення ЗСУ з лівого берега Дніпра.

"Цілком імовірно, що Росія продовжить атаки в районі населеного пункту Кринки найближчими тижнями, незважаючи на величезні втрати особового складу", - наголошують у розвідці.

Раніше британська розвідка повідомляла, що українські військові на лівому березі річки Дніпро Херсонської області використовують FPV-дрони, якими завдають ударів російським окупантам. Неможливість Росії протистояти FPV-дронам пов'язана з нестачею російських засобів електронної боротьби в цьому регіоні.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області та перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області.

А 13 листопада кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.

Українські військові розширили зону контролю в західній частині Кринок. Натомість окупанти замінували територію навколо Кринок та зводять багаторівневі укріплення.

Наразі Міністерство оборони РФ та чиновники намагаються вгамувати істерику в російському інформаційному просторі через українські операції на лівому березі Дніпра Херсонської області.