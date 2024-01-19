РФ почала експлуатацію ще одного А-50, - розвідка Британії

Після того, як ЗСУ знищили розвідувальний літак А-50 в районі Азовського моря, Росія ввела в експлуатацію ще один літак А-50. Проте він вже літає біля Краснодарського краю.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 17 січня російські повітряні сили почали експлуатацію ще одного A-50 у Краснодарському краї.

"Ймовірно, це свідчить про менший ризик для літаків та намагання зберегти решту повітряних суден, попри загальну ефективність", - вважають у розвідці.

Там зауважують, що відсутність офіційної заяви від Міноборони Росії щодо втрати розвідувального літака свідчить про мовчазне визнання РФ успішної операції українських військових.

"Якщо втрата А-50 була випадковою, то ймовірно, таке рішення не було б необхідним", - підкреслюють у розвідці Британії.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що втрата літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22 обмежить боєздатність авіації РФ.

Для чого потрібен ДРЛО А-50

Літаки А-50 призначені для супроводження повітряних цілей та координують пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні. Крім того, А-50 може виявляти повітряні об’єкти, які рухаються на малій висоті.

Перший літак такого типу було пошкоджено у лютому 2023 року на аеродромі у Білорусі. Тоді місцеві партизани за допомогою дрона уразили його радіолокаційну антену, після чого А-50 полетів на ремонт до Ростову-на-Дону.

Вартість одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 становить близько $330 мільйонів.

Україна уразила 2 російські літаки над Азовським морем

Близько 21:00 14 січня українські сили уразили два російські літаки, а саме розвідувальний літак А-50 ДРЛО та бомбардувальник ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний, керівник ГУР Буданов і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук натякнув, що це відповідь росіянам за тогорічний ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, де загинуло 46 людей.

"Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде...", - зазначили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки.