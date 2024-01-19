РФ начала эксплуатацию еще одного А-50, - разведка Британии

После того, как ВСУ уничтожили разведывательный самолет А-50 в районе Азовского моря, Россия ввела в эксплуатацию еще один самолет А-50. Однако он уже летает возле Краснодарского края.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 17 января российские воздушные силы приступили к эксплуатации еще одного A-50 в Краснодарском крае.

"Вероятно, это свидетельствует о меньшем риске для самолетов и попытке сохранить остальные воздушные суда, несмотря на общую эффективность", - считают в разведке.

Там отмечают, что отсутствие официального заявления от Минобороны России по поводу потери разведывательного самолета свидетельствует о молчаливом признании РФ успешной операции украинских военных.

"Если потеря А-50 была случайной, то, вероятно, такое решение не было бы необходимым", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее в разведке Британии сообщалось, что потеря самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 ограничит боеспособность авиации РФ.

Для чего нужен ДРЛО А-50

Самолеты А-50 предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине. Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, двигающиеся на малой высоте.

Первый самолет такого типа был поврежден в феврале 2023 года на аэродроме в Беларуси. Тогда местные партизаны с помощью дрона поразили его радиолокационную антенну, после чего А-50 улетел на ремонт в Ростов-на-Дону.

Стоимость одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 составляет около $330 миллионов.

Украина поразила 2 российских самолета над Азовским морем

Около 21:00 14 января украинские силы поразили два российских самолета, а именно разведывательный самолет А-50 ДРЛО и бомбардировщик ИЛ-22, находившиеся над акваторией Азовского моря.

Главнокомандующий ВСУ Залужный, руководитель ГУР Буданов и Воздушные силы в понедельник, 15 января, подтвердили уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук намекнул, что это ответ россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре, где погибли 46 человек.

"Минус вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22 Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Продолжение следует...", - отметили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Оперативное командование "Юг" заявило, что с помощью уничтоженного российского самолета А-50 РФ наводила мощные ракетные удары по Украине, поэтому его ликвидация может отсрочить будущие ракетные атаки.