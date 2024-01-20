Оккупанты не могут вытеснить ВСУ с левого берега Днепра, - разведка Британии

Вооруженные силы Украины сохраняют присутствие на левом берегу Днепра и продолжают отражать атаки российских оккупантов, несмотря на проблемы с логистикой.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 16 января 2024 года представитель Южных сил обороны Украины сообщил, что материально-технические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.

"Группировка российских войск не преуспела во всех своих попытках вытеснить ВСУ, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этом участке фронта", - отметили в разведке Британии.

Там добавляют, что слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности.

По мнению британской разведки, приоритетной оперативной задачей для армии РФ остается вытеснение ВСУ с левого берега Днепра.

"Вполне вероятно, что Россия продолжит атаки в районе населенного пункта Крынки в ближайшие недели, несмотря на огромные потери личного состава", - отмечают в разведке.

Ранее британская разведка сообщала, что украинские военные на левом берегу реки Днепр Херсонской области используют FPV-дроны, наносящие удары российским оккупантам. Невозможность России противостоять FPV-дронам связана с нехваткой российских средств электронной борьбы на этом участке фронта.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (сейчас действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" восточнее Днепра, но отозвали сообщения за считанные минуты.

Украинские военные расширили зону контроля в западной части Крынок. Вместо этого оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок и возводят многоуровневые укрепления.

Министерство обороны РФ и чиновники пытаются унять истерику в российском информационном пространстве из-за украинских операций на левом берегу Днепра Херсонской области.