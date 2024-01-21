Наступление РФ: потери оккупантов в технике и живой силе значительно выросли, - разведка Британии

За последние две недели армия страны-агрессора РФ увеличила активность своих наступлений по всем направлениям фронта в Украине. Это привело к увеличению потерь в технике и живой силе.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве, ссылаясь на данные украинского Генштаба, отмечают, что 19 января российские обстрелы на линии фронта выросли на 27% по сравнению с предыдущими сутками.

Так, оккупанты нанесли 81 авиаудар и совершили 45 ракетных обстрелов по позициям Сил обороны.

Также сравнение с периодом с 14-18 января с предыдущими пятидневными периодами подтверждает значительный рост обстрелов.

Кроме того, разведка Британии отмечает, что за последние пять дней количество потерь российской военной техники выросло на 88%, а количество уничтоженных танков РФ – на 95%.

В то же время, количество потерь среди личного состава оккупационной российской армии за тот же период также возросло на 15%.

"Эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели", - подчеркивают в разведке Британии.

Там добавляют, что ключевым фактором, способствующим активности наступательных операций РФ, вероятно, является замерзание почвы, позволяющее лучше передвигаться по бронетехнике.

По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.

ВСУ за сутки ликвидировали 760 оккупантов

Как информирует Генеральный штаб ВСУ, потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже 376 тысяч военных.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составляют: