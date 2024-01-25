Розвідка Британії назвала головну проблему Путіна напередодні президентських виборів у РФ

Великі витрати на війну в Україні призвели до масових відключень опалення та електрики на території країни-агресора Росії взимку. Це стало головною проблемою російського диктатора Володимира Путіна перед майбутніми виборами

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що протягом останніх місяців у 16 населених пунктах по всій Росії сталися збої в роботі системи опалення та електропостачання.

"Ці поломки при температурах нижче нуля є розширенням існуючої проблеми, яка турбує російські міста та села десятиліттями, але, ймовірно, стала гострішою через воєнну політику Росії", - зауважили у розвідці Британії.

Там додали, що для РФ завжди у пріоритеті були військові витрати, а не інвестиції в громадську інфраструктуру.

Особливо гострою ця проблема стала після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Натомість російська влада переклала тягар проблем і фінансування критичної інфраструктури на місцеву владу, що, ймовірно, призвело до ще більшого зменшення витрат на технічне обслуговування.

Крім того, мобілізація призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів з опалення та сантехніків.

"Путін попросив міністра надзвичайних ситуацій, Олександра Куренкова, забезпечити постачання опалення та електроенергії росіянам. Ймовірно, це є ключовою проблемою для Путіна перед майбутніми президентськими виборами в Росії", - вважають у розвідці Британії.

Третина всіх витрат бюджету РФ піде на війну

Війна, розв’язана країною-агресором РФ, негативно впливає на російську економіку. Рубль знецінюється, а інфляція прискорюється. Оскільки РФ нарощує витрати на оборону, ризик перегріву російської економіки залишається досить високим.

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.

На оборону витратять 10,775 трлн рублів (120 млрд доларів). Це на 70% більше, ніж у 2023, і втричі вище за показники довоєнного 2021 року.

Частка військових видатків у бюджеті 2024 року досягне 29,5%. У 2023 році це було 19%, а минулого 17%.

Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить «під ніж» витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.