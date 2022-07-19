Российская армия сосредоточена на захвате Северска и Бахмута - ISW

На данном этапе войны в Украине Россия не будет отдавать приоритет атаке с целью захвата Славянска, а вместо этого сосредоточится на захвате Северска и Бахмута в Донецкой области. Согласно данным Института изучения войны (ISW), встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 18 июля с командующим Восточной группой войск генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым подтверждает это.

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Ранее Минобороны России сообщало, что в захвате Луганской области принимали участие Центральная и Южная группы войск под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.

"Восточная группировка войск, вероятно, состоит из подразделений Восточного военного округа России, которые действовали на Изюмском направлении в Харьковской области. До сих пор неясно, контролирует ли Мурадов непосредственно операции вокруг Харькова", - говорится в сообщении.

В ISW отметили, что силы Мурадова действуют на направлении Изюм — Славянск якобы с целью в конечном итоге овладеть самим Славянском, и примечательно, что Шойгу не давал указаний Мурадову сейчас отдавать приоритет захвату территории на этом направлении.

"Кремль, вероятно, направляет военные ресурсы и высокопоставленное руководство на локальные и дискретные успехи вокруг Северска и Бахмута, несмотря на более ранние призывы Шойгу к интенсификации операций на всех направлениях наступления", - подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, шесть человек погибли в результате обстрела Торецка утром 18 июля. Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.