Російська армія зосереджена на захопленні Сіверська та Бахмута - ISW

На даному етапі війни в Україні Росія не віддаватиме пріоритету атаці з метою захоплення Слов'янська, а натомість зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута на Донеччині. За даними Інституту вивчення війни (ISW), зустріч голови Міноборони РФ Сергія Шойгу 18 липня з командувачем Східної групи військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим підтверджує це.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Раніше Міноборони Росії повідомляло, що у захопленні Луганської області брали участь Центральна та Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна та генерала армії Сергія Суровікіна.

"Східне угруповання військ, ймовірно, складається з підрозділів Східного військового округу Росії, які діяли на Ізюмському напрямку в Харківській області. Досі неясно, чи Мурадов контролює безпосередньо операції навколо Харкова", - йдеться в повідомленні.

В ISW зазначили, що сили Мурадова діють на напрямі Ізюм — Слов'янськ нібито з метою зрештою опанувати самого Слов'янська, і примітно, що Шойгу не давав вказівок Мурадову зараз віддавати пріоритет захоплення території на цьому напрямі.

"Кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси та високопоставлене керівництво на локальні та дискретні успіхи навколо Сіверська та Бахмута, попри більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації операцій на всіх напрямках наступу", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, шестеро людей загинули внаслідок обстрілу Торецька вранці 18 липня. Як повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області, внаслідок влучення снаряда зруйновано двоповерхову будівлю, в якій знаходилися люди.