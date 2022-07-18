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6 человек погибли при обстреле Торецка: здание разрушено до основания (ФОТО)
Шесть человек погибли в результате обстрела Торецка утром 18 июля. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.
В ходе поисково-спасательных работ спасатели обнаружили и вытащили тела пяти погибших и спасли из-под завала трех человек, один человек скончался в больнице.
Уже в 8:20 поисковые работы были завершены. От ГСЧС привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники (2 автоцистерны, 1 автомобиль скорой помощи) и трактор от местных властей.
Напомним, что накануне, по словам начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, российские войска обстреляли Торецкую общину тремя ракетами. В частности, одна из них попала в жилой квартал Торецка, а еще две — в город Зализное, где повреждена школа и детсад.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим также, что 16 июля оккупанты дважды ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по жилым кварталам Покровска Донецкой области: по данным полиции, было повреждено 27 домов.