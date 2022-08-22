Российские войска не смогут захватить новые украинские территории в ближайшие месяцы, - ISW

Российские наступательные операции на востоке Украины исчерпали ограниченный импульс. Военные армии РФ продемонстрировали неспособность превратить небольшие тактические успехи в оперативные, что может помешать России захватить новые украинские территории в ближайшие месяцы.

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Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что российская армия совершила несколько неудачных наземных штурмов к юго-западу и юго-востоку Изюма, наземное наступление к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута. Также оккупационные войска совершили несколько штурмов на линии фронта Херсон-Николаев и частично продвинулись к востоку от Николаева.

Как считают аналитики, россияне не способны извлечь выгоду из предыдущих успехов вокруг Бахмута и Авдеевки, что является примером неспособности превратить тактические успехи в оперативные.

Армия страны-агрессора РФ не способна воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы или вывести из строя значительную часть украинских оборонных рубежей.

В ISW убеждены, что этот недостаток помешает России добиться значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, разве что произойдут серьезные изменения на поле боя.

Российские силы, скорее всего, так и не смогут выделить достаточное количество ресурсов для какой-либо масштабной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительного территориального продвижения.

Как ранее сообщили в разведке Британии, страна-агрессор РФ воспримет провал военного захвата всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.