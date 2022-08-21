РФ закрывает воздушное пространство в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях 22-25 августа - Генштаб ВСУ

Россия, по имеющейся у украинской стороны информации, закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также, в частности, отмечено, что противник производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Кроме того, в Генштабе говорят, что корабельная группировка противника на данный момент держит в готовности к применению высокоточного оружия пять носителей крылатых ракет морского базирования.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский допустил, что на следующей неделе, когда Украина будет отмечать День независимости, Россия может попытаться сделать "нечто особенно гадкое и жестокое".

В свою очередь, СМИ узнали, что работникам государственных учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендовали с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

Отметим также, что военная администрация Харьковской области, граничащей с Белгородской областью РФ, откуда регулярно обстреливается Харьков, накануне решила ввести комендантский час на все сутки 24 августа, а также расширить его срок, в том числе в остальные дни, до половины суток (с 7 часов вечера до 7 утра).