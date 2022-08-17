После взрывов в Крыму оккупанты начали массово перебрасывать истребители в Россию - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские оккупанты сейчас срочно перемещают свои самолеты и вертолеты с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы полуострова и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.

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"Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа)", - отмечают в ведомстве.

Зафиксирован перелет уже не менее 24 самолетов и 14 вертолетов. В частности, 11 августа на аэродром Гвардейское было переброшено: 5 самолетов Су-27/30 из состава 38-го истребительного авиационного полка (аэродром Бельбек, Севастополь); 5 самолетов СУ-34 из состава 559-го бомбардировочного авиационного полка (Морозовск, Ростовская область).

17 августа отмечен перелет 3 вертолетов Ка-27 из состава 318-го отдельного смешанного авиационного полка (поселок Кача, Севастополь) морской авиации ЧФ на аэродром Херсонес; 3 вертолетов Ка-27 из состава 318-го ОСмАП в Севастополь; а также 8 вертолетов в Краснодар.

Также 17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, размещенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

- 3 самолета Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка (аэродром Дзёмги, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО восточного ВО - в Приморско-Ахтарск (Краснодарский край);

- 3 самолета Су-34 из состава 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й СмАД 4-й армии ВВС и ПВО – также в Приморско-Ахтарск;

- 5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38-го истребительного авиационного полка 27-й СмАД 4-й армии ВВС и ПВО – в Крымск Краснодарского края;

- 1 самолет, вероятно МиГ-31 – в Геленджик Краснодарского края;

- 2 самолета, вероятно МиГ-31 – на аэродром в станице Кущёвская Краснодарского края;

По данным украинских разведчиков, во время перелета у одного из самолетов Миг-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.

Отметим также, что накануне президент Владимир Зеленский призвал жителей всех оккупированных Россией территорий Украины, в том числе и Крыма, не приближаться к российским военным объектам, поскольку "ежедневно и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах" на этих территориях.