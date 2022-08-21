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Сотрудников госучреждений в центре Киева отправили по домам 22-26 августа - СМИ
Сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендовали с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в парламенте и правительстве.
В частности, уже известно, что будет работать дистанционно аппарат Верховной Рады, за исключением людей, задействованных в международных делегациях и подготовке к следующему заседанию.
Другой источник издания отметил, что работникам госучреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе "по возможности меньше там появляться".
Отметим, что речь идет о местности, где расположены, в частности, Верховная Рада, Кабинет министров, Офис президента, Верховный суд и Национальный банк Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что накануне в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский допустил, что на следующей неделе, когда Украина будет отмечать День независимости, Россия может попытаться сделать "нечто особо гадкое и жестокое".
Источник фото: ua.depositphotos.com