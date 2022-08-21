Працівників держустанов в центрі Києва відправили по домівках 22-26 серпня - ЗМІ

Працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі Києва, рекомендували з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників в парламенті та уряді

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Зокрема, вже відомо, що працюватиме дистанційно апарат Верховної Ради, за винятком людей, що задіяні у міжнародних делегаціях та підготовці до наступного засідання.

Інше джерело видання зазначило, що працівникам держустанов в урядовому кварталі рекомендують наступного тижня "по можливості менше там з‘являтися".

Зазначимо, що йдеться про місцевість, де розташовані, зокрема, Верховна Рада, Кабінет міністрів, Офіс президента, Верховний суд та Національний банк України.

Нагадаємо також, що напередодні у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський допустив, що наступного тижня, коли Україна відзначатиме День незалежності, Росія може спробувати зробити "щось особливо гидке та жорстоке".

Джерело фото: ua.depositphotos.com