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Російські війська не зможуть захопити нові українські території у найближчі місяці, - ISW
Російські наступальні операції на сході України вичерпали обмежений імпульс. Військові армії РФ продемонстрували неспроможність перетворити невеликі тактичні успіхи в оперативні, що може перешкодити Росії захопити нові українські території у найближчі місяці.
Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).
Зазначається, що російська армія здійснила кілька невдалих наземних штурмів на південний захід і південний східвід Ізюма, наземний наступ на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута. Також російські війська здійснили кілька штурмів на лінії фронту Херсон-Миколаїв і частково просунулися на схід від Миколаєва.
Як вважають аналітики, росіяни не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів навколо Бахмута та Авдіївки, що є прикладом нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Армія країни-агресора РФ не здатна скористатися тактичними проривами, щоби маневрувати в тилові райони або вивести з ладу значну частину українських оборонних рубежів.
В ISW переконані, що це недолік завадить Росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, хіба що відбудуться серйозні зміни на полі бою.
Російські сили, швидше за все, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої маштабної наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування.
Зазначимо, як повідомили у розвідці Британії, країна-агресор РФ сприйме провал військового захоплення всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.