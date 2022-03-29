Согласованы три гуманитарных коридора: из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара

На вторник, 29 марта, должны заработать три гуманитарных коридора, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Из города Мариуполя в город Запорожье люди смогут выехать на собственном автотранспорте", — сказала она.

По словам министра, из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из Бердянска. Она отметила, что 28 марта, несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора, оттуда вывезли 880 жителей Мариуполя.

Еще один коридор планируют открыть из Мелитополя в Запорожье. Туда уже направили автобусы и гуманитарную помощь.

А из Энергодара в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС отправится колонна людей на частном транспорте.

Напомним, Франция совместно с Грецией и Турцией намерены провести "исключительную гуманитарную операцию" в Мариуполе и эвакуировать всех, кто хочет покинуть город.

При этом ранее возле Васильевки Запорожской области оккупанты заблокировали движение колонны автомобилей беженцев из Мариуполя, в пробке оказались также "скорые" с ранеными детьми.