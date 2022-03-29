Узгоджено три гуманітарні коридори: з Маріуполя, Мелітополя та Енергодару

На вівторок, 29 березня, мають запрацювати три гуманітарні коридори, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"З міста Маріуполя до Запоріжжя люди зможуть виїхати на власному автотранспорті", — сказала вона.

За словами міністра, із Запоріжжя вирушили 34 автобуси для евакуації маріупольців із Бердянська. Вона зауважила, що 28 березня, незважаючи на відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору, звідти вивезли 880 мешканців Маріуполя.

Ще один коридор планують відкрити із Мелітополя у Запоріжжі. Туди вже направили автобуси та гуманітарну допомогу.

А з Енергодару до Запоріжжя у супроводі машини ДСНС вирушить колона людей на приватному транспорті.

Нагадаємо, Франція спільно з Грецією та Туреччиною мають намір провести "виключну гуманітарну операцію" в Маріуполі та евакуювати всіх, хто хоче залишити місто.

При цьому раніше біля Василівки Запорізької області окупанти заблокували рух колони автомобілів біженців із Маріуполя, у пробці виявилися також "швидкі" з пораненими дітьми.